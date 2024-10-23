بداخلها 200 ألف جنيه .. "تعليم المنوفية" تُكرم طالبين عثرا على حقيبة أموال (صور)

المنوفية- أحمد الباهي:

عثر طالبان بمدرسة الشهيد محمود عزت الثانوية المشتركة بسرس الليان في محافظة المنوفية، أثناء عودتهما من أحد الدروس الخصوصية على حقيبة بها مبلغًا من المال وقررا النشر عنها حتى تمكنا من إعادتها لأصحابها، رافضين تقاضي أي مبلغ أو هدية نظير ذلك.

البداية عندما عثر كل من زياد عبد الباسط عزت، وصديقه عبد الرحمن أيمن أبو دنيا، طالبان بالصف الثالث الثانوي، على حقيبة مُلقاة بالطريق، أثناء عودتهما من أحد الدروس الخصوصية إلى منزلهما بمدينة سرس الليان، وأخبرا أسرتيهما بالواقعة، وقاما بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي في رحلة بحث عن صاحبها، وخلال 24 ساعة ظهر صاحب الحقيبة ويعمل موظف بإحدى الشركات، وفند المعثورات بعد الإدلاء بأوصافها وهي عبارة عن 200 ألف جنيه وريالات سعودية وعدد من الفيز البنكية، ووجه الشكر للطالبين عارضًا عليهما مبلغًا ماليًا إلا أنهما رفضا.

في ذات السياق، أوضح مصدر مسؤول بإدارة سرس البيان التعليمية، أنه تقرر تكريم الطالبين بمبلغ رمزي، وكذا شكرهما في طابور مدرستهما لإعلاء القيم الرفيعة.