بتعاون فرنسي.. مكتبة الإسكندرية تبحث مستقبل المدن الساحلية وتعزيز الدراسات الحضرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

نظمت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، فعاليات "ندوات حضرية – Metropolitan Seminar" من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط وبرنامج دراسات التنمية المستدامة، بالتعاون مع وكالة المدن والأقاليم المتوسطية (AVITEM)، قنصلية فرنسا بالإسكندرية، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

شملت الفعاليات مجموعة من الندوات وورش العمل والزيارات الميدانية لتعزيز فهم المناطق الحضرية ودراسة التغييرات الحالية في الإسكندرية، بالتعاون مع عواصم متوسطية مختلفة، حيث تم اختيار مدينتي مونبلييه في فرنسا والإسكندرية في مصر كمناطق للدراسة هذا العام.

وتضمن البرنامج حلقة نقاشية بعنوان "بناء نموذج معاصر لمدن البحر المتوسط.. ما هو DNA المشترك بين مدن البحر المتوسط"، واختتمت الفعاليات بورشة عمل تحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات (UNOC 3) الذي سيعقد في نيس بفرنسا في يونيو 2025.

حضر ورشة العمل الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة روبن ديجرون، مديرة مركز الأنشطة الإقليمية Plan Bleu، ولينا بلان، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين، وركزت الورشة على إدارة مخاطر تغير المناخ في المدن الساحلية.

وتتزامن استضافة مكتبة الإسكندرية لهذا الحدث مع التحضيرات الخاصة بتنظيم "اليوم العالمي للمدن" الذي سيعقد يوم الخميس 31 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

يأتي ذلك قبل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي (WUF) في دورته الثانية عشرة بالقاهرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.