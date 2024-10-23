النار أكلت أجهزة عروستين.. مأساة أم 5 أيتام مع حريق مدمر في سوهاج- فيديو وصور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

اندلع حريق في شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار بشارع بنهو بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، ودمرت النيران محتويات المكان بالكامل، وأنقذت العناية الإلهية المقيمين به، دون تعرضهم لأي خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

وقالت وردة عدلي، صاحبة المسكن إنها أرملة ولديها 5 أبناء أيتام، ويقيمون بالمسكن المشار إليه، مضيفًة أن النيران حطمت وأتلفت كل محتويات مسكنها، حتى تسبب في تساقط المحارة من على الجدران، باستثناء مصحف كان بالمكان.

وأوضحت السيدة الأرملة أن من بين المنقولات التي دمرتها النيران التي اشتعلت بمسكنها جهاز عروستان، هما جهاز ابنتها وجهاز شقيقتها التي كانت تحفظه لديها، مشيرًة إلى أنها وأبنائها أصبحوا في العراء بالشارع، تحت حر النهار وبرد الليل.

وناشدت أم الأيتام كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني بمساعدتها في إعادتها تأهيل مسكنها الذي دمرته نيران الحريق، ومساعدتها أيضًا في جهاز شقيقتها العروس وابنتها العروس.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بثًا مباشرًا بعنوان "النار أكلت جهاز عروستين.. حريق يدمر محتويات شقة 5 أيتام بسوهاج".