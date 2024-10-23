شروخ ورشح مياه.. لجنة المنشآت الآيلة للسقوط توصي بترميم مدرسة في بورسعيد - مستند

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على الفيسبوك، اليوم الأربعاء، تقرير معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة لمدرسة القناة الاعدادية بنات بشارع 23 يوليو.

وتضمن التقرير أنه بالمعاينة الظاهرية لمباني المدرسة تلاحظ أن الجزء الرئيسي بالمبنى الرئيسي بالمدرسة يوجد به شروخ في بعض الحوائط والأسقف والعناصر الإنشائية، حيث أن الخرسانة قديمة وسبق ترميمها بكمرات جديدة خاصة السلالم والطرقات، وكذلك وجود شروخ في سقف "اللقافة" في السلمين وآثار رشح مياه في الأسقف وخاصة في أماكن الحمامات وسقف الدور الأخير والفواصل، بينما الملحق البحري هو مبنى هيكل خرساني حديث ولا يوجد به عيوب إنشائية ظاهرة.

كما تضمن التقرير أن المسجد يوجد به شروخ في القبة والمآذنة والحوائط الخارجية، بينما دورتي مياه البنات، لا يوجد بها عيوب إنشائية مع وجود سوء حالة الصرف الصحي للمواسير الظاهرة والمدفونة، وباقي المباني الخدمية لا يوجد بها عيوب إنشائية ظاهرة.

وأوصت اللجنة أن المبنى بحالته الحالية مستقر مع وجود بعض العيوب السابق ذكرها، لذا توصى بالكشف على الهيكل الإنشائي وترميم وتدعيم كل ما يلزم وذلك طبقا للمواصفات وأصول الصناعة، وتحت إشراف هندسي متخصص، على أن يتم التنسيق مع إدارة المدرسة أثناء عملية الترميم، كما أن الأمر يقتضى سرعة إزالة الأجزاء التالفة فى بياض الواجهات والبياض الداخلي.

ومن جانبه، صدق اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، على استمرار العمل بكامل المدرسة لحين الوصول إلى إجازة نصف العام، وتكليف الأبنية التعليمية بإجراء الترميمات اللازمة خلال فترة إجازة نصف العام.