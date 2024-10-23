تبرعوا بجهاز بـ 600 ألف جنيه وألغوا حفل التخرج.. حكاية مبادرة نفذها طلاب طب سوهاج- فيديو وصور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

عرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأربعاء، بثًا مباشرًا بعنوان "تبرعوا بجهاز بـ 600 ألف جنيه وألغوا حفل التخرج.. حكاية مبادرة جميلة نفذها طلاب طب سوهاج".

واحتفلت جامعة سوهاج بتخريج الدفعتين 29 و30 من كلية الطب، وبدلًا من إقامة حفل تقليدي، تبرع الخريجون بمصروفات الحفل لصالح مؤسسة مصر الخير، وتم شراء جهاز موجات صوتية "سونار" لأمراض وأورام الرحم، والذي تخطت تكلفته ال600 ألف جنيه؛ لخدمة المريضات المترددات على قسم النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي.

حضر الاحتفالية الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب، والدكتور صلاح الرشيدي، رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، وعددًا من أساتذة قسم النساء والتوليد.

وقال الدكتور محمد خلف، من خريجي طلاب كلية طب سوهاج وومثل الدفعة 29 طب إن الفكرة موجودة بالكلية للعام الثالث على التوالي، مضيفًا أنه بمجرد عرض الفكرة على طلاب وطالبات الدفعة لاقت قبولًا كبيرًا منهم، وتم تنفيذها بالتنسيق مع طلاب الدفعة 30 طب سوهاج ومؤسسة مصر الخير، التي استكملت قيمة الجهاز.

وأشاد الحضور بجهود خريجي كلية الطب من دفعتي 29 و30 بكلية طب سوهاج، مؤكدًا على أهمية مثل هذه المبادرات التي تعكس روح التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع، ودورها في دعم المستشفيات الجامعية وتطوير الخدمات الصحية.

كما أشارت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إلى أن هذا التبرع يأتي في إطار المسئولية المجتمعية التي يشعر بها الخريجون تجاه مجتمعهم، لافتًة إلى أن مثل هذه المبادرات تُعد نموذجًا يحتذى به للشباب، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لدعم القطاع الصحي. وأعربت عن شكرها لجامعة سوهاج وقياداتها على تعاونهم، مؤكدة أن مؤسسة مصر الخير تسعى إلى نشر هذه الفكرة بين الجامعات المصرية؛ لدعم مستشفيات أخرى وخدمة الآلاف من المستحقين.

وأضافت "الجوهري" أن مؤسسة مصر الخير تساهم في استكمال قيمة شراء الأجهزة الطبية المستهدفة لصالح مستشفى الجامعة، مشيرة إلى أن القطاع الصحي بالمؤسسة يسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات المجتمعية التي تخدم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة أفضل للمواطنين.