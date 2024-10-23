شركة استادات توقع مع محافظ الأقصر عقد تشغيل حمام السباحة الأولمبي بالعوامية

الأقصر- محمد محروس:

شهد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مراسم توقيع عقد تشغيل وإدارة حمام السباحة الأوليمبي وموقعه بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر، حيث تم توقيع العقد بين رئاسة مدينة الأقصر وشركة استادات للإستثمار الرياضي برئاسة المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقع العقد بقاعة مؤتمرات ديوان عام محافظة الأقصر كلا من، اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ، والمستشار حسام عمران المستشار القانوني لشركة استادات، بحضور عمرو الشريفي مساعد رئيس مجلس إدارة شركات استادات للقطاع التجاري والتسويق ومحمد مغاوري مدير العلامة التجارية بالشركة عمار العماري ممثل الشركة بالأقصر.

أكد محافظ الأقصر أهمية دور شركة استادات في تطوير الرياضة والارتقاء بها للمستوي العالمي معلناً عن تشغيل حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر يناير القادم بعد تطويره ورفع كفاءته وتهيئته لاستقبال الفعاليات الرياضية الكبرى.

قال اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إنه بموجب هذا العقد تؤول مهمة تشغيل وإدارة حمام السباحة الأولمبي إلى شركة استادات وهي شركة رائدة في المجال الرياضي.

أوضح أن حمام السباحة تم إنشاؤه عام 2009 وانتهت الأعمال الإنشائية به عام 2012 وتم تشغيله تجريبياً عام 2015 وتوقف العمل به حتي عام 2024، وفور تولي محافظ الأقصر منصبه قام بزيارته في شهر يوليو الماضي ووجه بتشغيله واستغلاله بما يفيد المواطنين وأهالي المحافظة.

أشار إلى أن مقومات حمام السباحة الأوليمبي والذي تتجاوز مساحته 7500 متر ويضم حمام سباحة أوليمبي لإستضافة البطولات والفعاليات الرياضية ومدرجات تتسع لما يزيد عن 2500 فرد وحمام سباحة للأطفال بالإضافة إلى قسم علاج طبيعي وغرف ملابس وغرف إدارية وقاعات مناسبات وكافتيريات ومطاعم ومحلات تجارية ودورات مياه، لافتاً إلى أنه يعد أول حمام سباحة أولمبي بمواصفات دولية في جنوب الصعيد.