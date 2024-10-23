العثور على جثة طفل رضيع بجوار مستودع أنابيب في الشرقية

الشرقية- مصراوي:

عثر الأهالي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، على جثة طفل رضيع بجوار مستودع الأنابيب بمنطقة الحسينية بنطاق قسم شرطة أول الزقازيق.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا من قسم شرطة أول الزقازيق، حيث أبلغ مأمور القسم بعثور أهالي الحسينية بمدينة الزقازيق على جثة طفل رضيع ملقاة بجوار مستودع الأنابيب.

انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أول الزقازيق للوقوف على أسباب الواقعة وبيان تواجد جثة الطفل من خلال التحريات الأولية تبين عثور الأهالي على جثة الرضيع فأبلغوا على الفور.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها والوقوف على أسبابها وبيان هوية الطفل، فيما تم تسليمه للجهات المعنية.