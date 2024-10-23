هزمها السرطان في السماء.. تفاصيل وفاة فتاة سودانية على طائرة هبطت اضطراريا بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

كشف مصدر طبي بمحافظة أسيوط، تفاصيل وفاة فتاة سودانية تبلغ من العمر 16 عامًا، إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية على متن طائرة كانت متجهة من تشاد إلى القاهرة، ما اضطر الطائرة للهبوط اضطراريًا في مطار أسيوط الدولي.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن الفتاة وتدعى "رشيدة.إ"، كانت تعاني من سرطان القولون، وكانت في طريقها إلى مصر لتلقي العلاج؛ وتعرضت لمضاعفات صحية شديدة أثناء الرحلة، مما استدعى هبوط الطائرة في مطار أسيوط.

وأضاف المصدر، بعد توقيع الكشف الطبي عليها، تبين أنها فارقت الحياة وهي على متن الطائرة؛ مشيرًا إلى أنه عند هبوط الطائرة في مطار أسيوط الدولي، حاول أطباء الحجر الصحي تقديم الإسعافات الأولية وإنعاش الفتاة باستخدام تقنية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، لكن دون جدوى.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بهبوط الطائرة اضطراريًا بعد وفاة الراكبة السودانية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

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