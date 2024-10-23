بالصور- بدء تسليم المنشآت الخدمية بسهل الطينة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأربعاء، بدء تسليم عددًا من المنشآت للمديريات المختلفة لمزاولة الأنشطة الخدمية لأهالي منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد.

وأشار، خلال متابعته أعمال التسليم، إلى أن الأسبوع الحالي شهد استلام كلا من: مديرية الزراعة، والهيئة القومية للبريد المنشآت الخاصة بهما، وأنه جرى تقديم كافة الدعم لتوفير بيئة ٱمنة ومناسبة للمزارعين وقاطني مناطق سهل الطينة.

وأكد أن منطقة سهل الطينة تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعل لها مستقبل واعد وإرث حقيقي للأجيال القادمة، مشددا على أهمية وعي المواطنين القاطنين في منطقة سهل الطينة بجهود الدولة المصرية نحو الارتقاء بحياتهم ونحقيق أقصى درجات الأمن والأمان، وأن على المواطنين الوقوف جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية، لإنجاز خطط التنمية بالمنطقة.