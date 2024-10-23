رياح وارتفاع الأمواج.. توقف حركة الملاحة بميناء البرلس في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

توقفت حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، ولمدة 3 أيام لحين تحسن الأحوال الجوية نظرًا لارتفاع أمواج البحر عن الحد المسموح به لأعمال الملاحة.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إخطارًا من هيئة ميناء البرلس بشأن توقف حركة الملاحة بالميناء، وعزوف قوارب الصيد عن العمل فيما تعرف بـ "السروح" بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط عن الحد المسموح به لأعمال الملاحة البحرية بسبب شدة الرياح.

وكشف الإخطار الوارد إلى غرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ عن حركة الملاحة تتوقف في الفترة من اليوم الأربعاء إلى نهاية يوم الجمعة المقبل 25 أكتوبر الجاري وفقًا للمتابعة مع هيئة الأرصاد الجوية فيما تجرى تقديم الأعمال الإدارية بالميناء بشكل طبيعي للصيادين بينما تستأنف حركة الملاحة وسروح قوارب الصيد مع صباح يوم السبت المقبل 26 أكتوبر.

كان خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 مترين والرياح شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.