بالصور- محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بالواسطي بعد تجديدها بـ 60 مليون جنيه

أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، وحدة طب الأسرة بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح، بعد الانتهاء من إحلالها وتجديدها بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تأتي هذه الجهود في إطار سعي الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم وتوفير الخدمات الصحية لهم، وتسريع معدلات التنمية في الصعيد.

رافق المحافظ في جولته المهندس أحمد صلاح، مهندس تنفيذ العملية، وعبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، ويسرى كامل، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

شملت الجولة تفقد وحدة طب الأسرة التي أُنشئت على مساحة 1000 متر مربع، وتم تجهيزها بالمعدات والأسّرة والأجهزة الطبية اللازمة لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشاؤها بالقرى والمراكز.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس المقيم، الذي أوضح أن الوحدة تتكون من طابق أرضي وطابقين علويين، حيث يشمل الطابق الأرضي قسم الطوارئ والأشعة وخدمات كبار السن وغرفة التعقيم والصيدلية وغرفة الفرز والمؤشرات الحيوية. أما الطابق الأول العلوي فيشمل عيادات خارجية ومعامل تحاليل ومعامل طفيليات وعيادة أسنان، بينما يضم الطابق الثاني سكن الأطباء والتمريض.

كما تفقد المحافظ غرفة طلمبات مكافحة الحريق وخزانات مياه الحريق وفلاتر وخزانات مياه الشرب التابعة للوحدة، مؤكدًا على متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل، لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه أعمال التنفيذ، وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحقيق معدلات إنجاز أسرع ووفقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة والجدول الزمني المحدد.