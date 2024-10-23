11 سيارة إسعاف لنقل الضحايا.. ارتفاع عدد مصابي حادث أتوبيس الشرقية لـ 17 حالة

الشرقية- مصراوي:

ارتفعت أعداد مصابي حادث اصطدام أتوبيس بالرصيف في بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، إلى 17 راكبا.

ودفع مرفق الإسعاف بالشرقية بـ 11 سيارة لنقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة بلبيس يشير إلى استقبال مستشفى بلبيس المركزي 17 مصابا يتلقون الرعاية الطبية جراء الحادث.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلبيس لتفقد الحادث ومعاينته، وتبين من التحريات الأولى أن أتوبيس يقل 26 راكبا اصطدم بالرصيف، ما أسفر عن إصابة 17 راكبا جرى نقلهم لمستشفى بلبيس المركزي.

دفعت هيئة الإسعاف بعدد 11 سيارة من مرافقها إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى المستشفى وتقديم جميع الخدمات الطبية لهم.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها والوقوف على أسبابها.