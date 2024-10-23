صوّرها عارية وصرخة أنقذتها.. مفاجأة في هاتف عامل الإسكندرية تقوده للسجن

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة ومصادرة الهاتف المحمول، لاتهامه بالاعتداء على عاملة بالقوة والإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رفيق رؤوف بهنام، والمستشار أنس أسامة العبد، والمستشار عمرو أمين شاكر، وسكرتارية كيرلس الراوي.

ترجع وقائع القضية رقم 15981 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد بورود بلاغ من سيدة باعتداء شخص عليها تحت التهديد.

كشفت التحقيقات أنه المجني عليها "س.ع.م" عاملة تواجدت بمسكن المتهم "أ.س.ص"، والتي تربطها علاقة صداقة مع ابنة خالته والتي كانت تبحث لها عن عمل.

وأكدت التحريات دفع المتهم للمجني عليها إلى غرفته عنوة والاعتداء عليها صفعًا بالأيدي ثم أشهر سلاحا أبيض "سكين" في مواجهتها مهددًا بإصابتها وشل حركتها تحت التهديد وصورها عارية.

ووفقًا للبلاغ، طلب المتهم من المجني عليها إقامة علاقة جنسية تحت التهديد والقوة فاستغاثت بالجيران فأنقذتها أسرة المتهم المقيمة بالجهة المقابلة للشقة التي تواجدت بها.

ألقي القبض على المتهم وضبط بحوزته هاتف محمول، والذي كشف عن مفاجأة إذ تبين أنه يحوي عددا من مقاطع الفيديو لضحايا من السيدات يقوم المتهم بتصويرهن تحت التهديد لإقامة علاقات غير شرعية معهن.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.