إصابة 11 في تصادم أتوبيس وميكروباص على الطريق الإقليمي بالشرقية

الشرقية- مصراوي:

وقع صباح اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي ببلبيس أمام قرية غيتة، ما أدى إلى إصابة 11 شخصا.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة بلبيس يشير إلى إصابة 11 شخصا في حادث تصادم أتوبيس وميكروباص وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين تصادم ميكروباص وأتوبيس على الطريق الإقليمي اتجاه قرية غيتة.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها، جرى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة المرور.