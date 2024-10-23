بالصور - جولة مفاجئة لمحافظ أسيوط في الإدارة الزراعية بالفتح لمتابعة توزيع الأسمدة

أسيوط- محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، زيارة مفاجئة للإدارة الزراعية بمركز ومدينة الفتح، اليوم الأربعاء، للتأكد من كميات الأسمدة وصرفها للمزارعين المستحقين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ في جولته المهندس محمود صبحي، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، والمهندس صلاح صابر، مدير الإدارة الزراعية بالفتح، وعبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، ويسرى كامل، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ أقسام الإدارة الزراعية المختلفة، بما في ذلك قسم الحيازة وحماية الأراضي وغرفة الأرشيف، حيث وجه بحفظ الملفات ونقلها إلى الأرشيف العام؛ كما شملت الجولة قسم الإرشاد الزراعي وقسم مكافحة الحشائش والقوارض وقسم البساتين.

واختتم المحافظ جولته بزيارة مخزن الأسمدة التابع للإدارة الزراعية بمركز ومدينة الفتح والجمعية الزراعية بالواسطى، حيث تابع توافر حصص الأسمدة التي تقدر بنحو 50 طن من سماد يوريا دمياط 46%؛ التقى المحافظ بالعاملين واطلع على السجلات الخاصة والكميات الواردة والمنصرفة للمزارعين، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالمنظومة لضمان وصول الأسمدة للمستحقين.

وأكد اللواء أبو النصر، على أهمية التواصل المستمر مع المزارعين وتكثيف الدور الإرشادي لتوعيتهم وتقديم الدعم الفني اللازم للنهوض بالمحاصيل ومجابهة التغيرات المناخية من خلال التوصيات الفنية لمراكز البحوث الزراعية.