وفاة مفاجئة.. طائرة تهبط اضطراريًا في مطار أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

توفيت فتاة سودانية تبلغ من العمر 16 عامًا، بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية على متن طائرة كانت متجهة من تشاد إلى القاهرة، ما اضطر الطائرة للهبوط اضطراريًا في مطار أسيوط الدولي.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بهبوط الطائرة اضطراريًا بعد وفاة الراكبة السودانية.

وقال مصدر طبي لـ مصراوي: إن الفتاة تدعى "رشيدة.إ" 16 عامًا، سودانية الجنسية، وقد حاول أطباء الحجر الصحي في مطار أسيوط إنعاش الفتاة باستخدام تقنية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، لكن دون جدوى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

اقرأ أيضا:

طائرة تهبط اضطراريا في مطار أسوان الدولي عقب وفاة راكبة