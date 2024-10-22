ملايين الجنيهات خسائر عروس وأسرتها في حريق شركة المياه الغازية بفاقوس في الشرقية (صور)

الشرقية - مصراوي:

اشتعل الجو حرارة فجأة وكأنها القيامة، كانت الأسرة تغط في نوم عميق. استيقظت الأم فوجدت نيرانًا تتراقص في السماء على آخر مرمى بصرها في الخارج. هرعت إلى شرفة غرفتها لتكتشف الأمر، وبمجرد فتح الشباك تفاجأت بألسنة النيران تقتحم داخل المنزل وتلسع وجهها. فزعت وغادرت مسرعة نحو ابنتها في الغرفة المجاورة لتنقذها. كلها دقائق لتستوعب الأمر، لتكتشف أن حريقًا هائلًا مشتعل في المنزل بأكمله.

في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، شب حريق هائل في مخزن تابع لشركة مياه غازية شهيرة بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية. تعالت النيران وطالت ألسنة اللهب المنزل المجاور للمخزن. كان الناس نيامًا حين شب الحريق قبل السادسة صباحًا. كان أول شهودها السيدة "ع"، التي رأت الأهوال من غرفة نومها بمنزلها المكون من 4 طوابق، والمطل على مخزن المياه الغازية، حيث يفصل المنزل عن المخزن أمتار قليلة.

تقول (ع) لمصراوي: "ربنا نجانا من النار.. خسرنا بيتنا وعفش وأجهزة بفلوس كتير أوي، بس الحمد لله احنا سُلام".

كانت "ن" نائمة في غرفتها حين اندلعت النيران. "جريت بصرخ عليها.. مكنتش عارفة أفكر وقتها غير في بنتي وازاي أنقذها"؛ تقول (ع)، وتضيف: "سحبت بنتي ونزلنا بهدوم النوم.. كنا بنصرخ ومش فاهمين ايه بيحصل".

حينما وصلت (ع) وابنتها إلى الشارع أسفل منزلها، وجدت جيرانها الأقرب للحريق. كان الفزع يتملك الجميع. "كلمت جوزي كان رايح يغسل كلى، قلت له: بيتنا بيتحرق والنار كلت كل حاجة.. ساب كل حاجة ورجع لنا وهو مرعوب".

وقد دفع مرفق الإسعاف بعدد من سياراته إلى موقع الحريق حتى تمت السيطرة عليه.

تقول (ع): "الحمد لله ما فيش إصابات، لكن خسرنا شقى عمر سنين غربة وشغل وسفر أنا وأسرتي، دهب بأكثر من نص كيلو، وفلوس وعفش".

احترقت شقة (ع) بالكامل إلا القليل، بينما أكدت أن ما خسرته أسرتها يُقدَّر بملايين الجنيهات، إذ احترق جهاز ابنتها العروس التي كانت تستعد لحفل الزواج قريبًا. بينما فقدت مبلغًا ماليًا كبيرًا، خاص بعملية زراعة كلى لزوجها، بالإضافة إلى خسارة ذهب "مصاغهم" السيدة وبناتها الاثنتين. معلقة: "كل هذه الخسارة وذكرياتي في بيتي احترقت، أموال ومحتويات تُقدَّر بمبالغ ضخمة، ملايين، وراضية بقضاء الله، كفاية إنه نجانا".

صمتت السيدة قليلًا ثم أجهشت بالبكاء كثيرًا، وقالت إن أقدار الله. نمنا ولا على البال أن حريقًا مثل هذا يجعل كل شيء رمادًا، لكن نسأل الله لطفه. معلقة: "شقانا راح وشقى الغربة والسنين، أتمنى العوض من الله وأن ترد الشركة ما التفت إليه".

وفي سياق متصل، تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة يشير إلى استغاثة أهالي المنطقة المجاورة بمخزن شركة المياه الغازية بمدينة فاقوس من اشتعال نيران بمنزلهم.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين نشوب حريق في مخزن شركة مياه غازية، ما أسفر عن تصاعد النيران حتى نالت من منزل مجاور مكون من 4 طوابق. تم تحرير المحضر القانوني اللازم للواقعة، وتم إبلاغ التحقيقات لمباشرتها والوقوف على أسبابها.

كانت الحماية المدنية قد دفعت بعدد من سيارات الإطفاء، كما دفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات تحسبًا لوقوع إصابات. وانتقلت النيابة العامة إلى موقع الحريق للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة وكشف أسباب الحريق.