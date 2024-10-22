محافظ البحيرة تتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وتوقف المخالفين (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمراقبة التزام سائقي سيارات التاكسي والسرفيس بالتعريفة الجديدة وخطوط السير المقررة، ومنع تجزئة الخطوط لتحقيق خدمة نقل أفضل للمواطنين.

شملت الجولة عدة مناطق، منها شارع عبد السلام الشاذلي ومدخل المحافظة، حيث أوقفت المحافظ عددًا من سيارات التاكسي والسرفيس والميكروباص للتأكد من اتباع السائقين للتعريفة الرسمية.

وأكدت المحافظ على أهمية الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة من قِبَل سائقي التاكسي، ومنع تجزئة الخطوط بالنسبة لسيارات السرفيس، مشددة على تطبيق القوانين لتحقيق العدالة بين السائقين والمواطنين.

وخلال الجولة، تم رصد عدد من المخالفات، كان أبرزها: عدم تشغيل العدادات - الامتناع عن الالتزام بالتعريفة الجديدة.

وجّهت المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين بالتنسيق مع إدارة المرور، لضمان تحقيق الانضباط.

كما أكدت عازر حرص المحافظة على عدم التهاون في حماية حقوق المواطنين وتوفير خدمات نقل لائقة. ووجّهت إدارة المرور بتكثيف الحملات التفتيشية لضمان استمرارية الالتزام، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخطوط الساخنة المتاحة لضمان التصدي لأي تجاوزات.