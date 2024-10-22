كمم فاها ونزع قرطها الذهبي.. المشدد 10 سنوات للمتهم بسرقة سيدة بالإكراه في الأقصر

الأقصر-محمد محروس:

قضت محكمة جنايات الأقصر، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامه بسرقة مصوغات ذهبية من سيدة بعد اقتحام منزلها بدائرة قسم شرطة الأقصر.

انعقدت جلسة المحاكمة، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي، رئيس محكمة جنايات الأقصر، وعضوية المستشار أحمد محمد عبدالفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، والمستشار محمد إمام، وأمانة سر مصطفى محمود العمدة، ومصطفى محمد جلال، وتنفيذ النيابة مايكل فيكتور.

تعود الواقعة إلى يوم 23 يوليو الماضي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الأقصر، بلاغًا من مواطنة يفيد سرقتها وإصابتها من قبل شخص، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، توصل إلى المتهم ويدعى "م. م. أ" 26 عامًا، عامل، مقيم الزناقطة بمنشأة العماري، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبطه، واعترف بممارسته شاط سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بإشراف المستشار عبدالمعبود محمد، محامي عام نيابة الأقصر الكلية.

وبمباشرة التحقيقات، أوضحت النيابة العامة بدائرة قسم الأقصر، أن المتهم دخل بيت السيدة "عزيزة. ح. ن" ليلاً وسرق المنقولات المملوكة للمجنى عليها، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن استغل في ذلك عدم قيامها بإيصاد باب مسكنها، وما أن أتم الجريمة وتمكن من دخول مسكنها تنفيذاً لمأربه حتى أحست المجنى عليها حركة غريبة، وحاولت الصراخ والاستجداء فأجهز عليها مستغلاً كبر سنها ووهن قوتها وكمم فاها بيده وقبض على قرطها الذهبي ونزعه عنوة من أذنها اليسرى، فتمكن بتلك الوسائل القسرية من إكراهها وشل حركتها وإسكات مقاومتها والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية حال كون ذلك الإكراه قد ترك أثراً لجروح المجنى عليها الموصوفة بالتقرير الطبي، قاصداً من ذلك ارتكاب جريمة السرقة.