استولى على أحراز سجائر بـ5.7 مليون جنيه.. المشدد 5 سنوات لمأمور مفصول من الخدمة بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة نائب مأمور قسم شرطة سابق، مفصول من الخدمة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلزامه برد مبلغ 5 ملايين و758 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، ومصادرة المحررات المزورة، لاتهامه بالاستيلاء على المال العام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، وعضوية المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار شرين فوز الدين، سكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

ترجع وقائع القضية رقم 1057 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة برج العرب عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من القسم باستيلاء المتهم على أحراز عبارة عن سجائر ثابت ايداعهم بمخازن الجمارك.

كانت نيابة الشئون المالية والتجارية أصدرت قرارًا بالاستعلام عن الأحراز المضبوطة على ذمة قضايا تهريب برج العرب، ليتبين عدم وجود 2401 كرتونة سجائر مضبوطة على ذمة قضايا تهريب سجائر تقدر قيمتها 5 ملايين و758 ألفًا و450 جنيهًا.

وكشفت التحقيقات أن تلك السجائر صادر بشأنها قرارات من النيابة العامة باستمرار التحفظ عليهم لحين صدور قرار بشأنهم.

ووفقًا لأوراق القضية، استولى المتهم "ت.ح.أ" نائب مأمور قسم شرطة برج العرب، مفصول من الخدمة، بالاشتراك مع آخر على تلك الكميات المشار إليها من السجائر.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحكمة والتي أصدرت حكمها المتقدم.