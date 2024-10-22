بعد تعديلات وزير الإسكان.. تسليم أول رخصة مبانٍ مميكنة ومؤمنة بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

سلّم اللواء سامح المتولي، رئيس مدينة أبورديس بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أول رخصة مبانٍ مميكنة ومؤمنة، وذلك بعد سلسلة من التعديلات التي أجراها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أسفرت عن اختصار خطوات استخراج الرخص من 15 خطوة إلى 8 فقط، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال رئيس المدينة إن هذه المبادرة تُعد جزءًا من استراتيجية الحكومة المصرية لتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية لتخفيف الأعباء على المواطنين، كما تعزز من كفاءة العمل الإداري، خاصة أن النظام الإلكتروني جرى تصميمه لتسهيل التواصل بين المواطن وجهات الإدارة المحلية، وتقليل الوقت المستغرق في إصدار الرخص.

وأعرب رئيس المدينة عن سعادته بتدشين هذه الخدمة المميكنة، مشيدًا بجهود وزارة الإسكان في تبني سياسات تسهّل حصول المواطنين على الخدمات دون تعقيدات، مشيرًا إلى أن الرخصة الأولى التي جرى إصدارها تُعد نموذجًا يُحتذى به، وهذا نتاج استمرار التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتوسيع نطاقه ليشمل جميع المدن والمحافظات المصرية.

وأضاف أن هذه الخطوة ليست مجرد تسريع لإجراءات البناء، بل تمثل أيضًا نقلة نوعية في طريقة تعامل المواطنين مع الجهات الحكومية، مما يُساهم في خلق بيئة استثمارية أفضل في البلاد. لذا لا بد أن تمتد هذه التجربة إلى جميع مجالات العمل الحكومي تنفيذًا لرؤية تطوير الخدمات العامة في مصر.

ولفت إلى أنه من المقرر إتاحة الخدمة لجميع المواطنين في مدينة أبورديس قريبًا، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة للمواطنين.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الذي يدعم رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن الرخصة المميكنة تتضمن مجموعة من الضوابط والآليات التي تضمن تأمين المعلومات وتفادي عمليات التلاعب، باستخدام تقنيات حديثة في إدارة البيانات، مشددًا على أن النظام الجديد يتسم بالشفافية ويراعي مصالح جميع الأطراف، ويضمن حقوق جميع المواطنين والجهات الإدارية.