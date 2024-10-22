أمطر مزارعا بالرصاص.. إحالة أوراق عامل في قنا للمفتي

قنا_عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، غيابيًا بإحالة أوراق عامل إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بتهمة قتل مزارع عمدًا بطلقات نارية خلال خروجه لأرضه في قرية أبوحزام، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

ترجع بداية القضية إلى شهر مايو من عام 2023 عندما وجهت جهات التحقيق إلى "س.أ"، تهمة قتل صابر.ع.، عمدًا بطلقات نارية خلال خروجه لأرضه بسبب خلافات قديمة في قرية أبوحزام التابعة لدائرة مركز نجع حمادي.

وأثبتت التحريات أن المتهم تشاجر مع المجني قبل ارتكاب الواقعة بيوم وتم فض المشكلة من الأهالي وفجر اليوم التالي خلال خروج المجني عليه وشقيقته لدراسة محصوله تصدى له المتهم وأطلق عليه طلقات نارية أودت بحياته.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي والتي قضت غيابيًا بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة قتل آخر بطلقات نارية بسبب خلافات قديمة بينهما.