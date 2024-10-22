إعلان

أمطر مزارعا بالرصاص.. إحالة أوراق عامل في قنا للمفتي

05:53 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

محكمة جنايات نجع حمادي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا_عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، غيابيًا بإحالة أوراق عامل إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بتهمة قتل مزارع عمدًا بطلقات نارية خلال خروجه لأرضه في قرية أبوحزام، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

ترجع بداية القضية إلى شهر مايو من عام 2023 عندما وجهت جهات التحقيق إلى "س.أ"، تهمة قتل صابر.ع.، عمدًا بطلقات نارية خلال خروجه لأرضه بسبب خلافات قديمة في قرية أبوحزام التابعة لدائرة مركز نجع حمادي.

وأثبتت التحريات أن المتهم تشاجر مع المجني قبل ارتكاب الواقعة بيوم وتم فض المشكلة من الأهالي وفجر اليوم التالي خلال خروج المجني عليه وشقيقته لدراسة محصوله تصدى له المتهم وأطلق عليه طلقات نارية أودت بحياته.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي والتي قضت غيابيًا بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة قتل آخر بطلقات نارية بسبب خلافات قديمة بينهما.

محكمة جنايات نجع حمادي إحالة أوراق عامل إلى فضيلة المفتي عامل قتل مزارع خلافات قديمة قتل عمد قنا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد تعديلات وزير الإسكان.. تسليم أول رخصة مبانٍ مميكنة ومؤمنة بجنوب سيناء

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة