بالصور- جولة مفاجئة لمحافظ أسيوط على مواقف السيارات للتأكد من تطبيق التعريفة

أسيوط- محمود عجمي:

في جولة مفاجئة، تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مجمع مواقف المعلمين لسيارات الأجرة "الميكروباص والسرفيس" بحي غرب، للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة التي تم اعتمادها بعد تحريك أسعار المواد البترولية من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

رافق المحافظ في جولته أحمد ثابت، رئيس حي شرق أسيوط، ويسري كامل، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

شدد المحافظ على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، محذرًا من تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين. كما استفسر من المواطنين عن مدى الالتزام بالتعريفة، مؤكدًا على تحقيق العدالة في تحديد الأسعار بما يتناسب مع زيادة أسعار المواد البترولية دون ظلم لأي طرف، سواء كانوا سائقين أو مواطنين. ودعا المواطنين إلى عدم دفع أي مبالغ إضافية عن التعريفة الرسمية والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات عبر الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة أو إدارة المرور.

أكد المحافظ على استمرار المتابعة اليومية لكافة المواقف في نطاق المحافظة من خلال لجان ميدانية مفاجئة لضمان الالتزام بالتوجيهات الصادرة. كما وجه مسئولي المرور بالتواجد المستمر في جميع المواقف وإقامة نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية والفرعية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين. وأشار إلى وضع لوحات إرشادية وملصقات توضح التعريفة الجديدة في أماكن ظاهرة داخل المواقف لتعريف المواطنين بالأسعار.

يذكر أن المحافظ قد أعلن سابقًا عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل مع البلاغات عبر أرقام الخط الساخن الخاصة بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ العامة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم ( 01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.