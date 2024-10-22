"سياحة النواب": إجراءات وبرامج جديدة لخفض أسعار الحج والعمرة

الأقصر- محمد محروس:

قالت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن مناقشات موسعة تجري داخل اللجنة من أجل توفير أفضل السبل لتنظيم رحلات حج وعمرة ميسرة، ومعالجة الأسباب التي أدت للمشكلات التي شهدها موسم الحج الماضي.

وأضافت "الشعولي" في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن اللجنة تواصل مناقشاتها مع المسؤولين عن الحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات السياحة، وذلك عبر جلسات متواصلة برئاسة السيدة نورا علي رئيسة اللجنة، وأعضاء اللجنة الموقرين، والسيدة سامية سامي، وكيل وزارة السياحة والآثار لقطاع الشركات، من أجل الخروج برؤية شاملة تراعي مصالح الحجاج والمعتمرين، وتأخذ في الاعتبار مقترحات والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات السياحة، بهدف تحقيق ما يطمح إليه الجميع وهو أن نشهد موسم حج وعمرة بلا مشاكل، واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بحماية المواطنين من السماسرة.

وكشفت أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النوّاب، عن وجود برامج جديدة للحج والعمرة عبر البر والبحر، بجانب خفض رسوم الباركود، وذلك بهدف النزول بالأسعار الحالية، إضافة إلى والتواصل مع شركة مصر للطيران لوضع سياسة واضحة وخطة أسعار موسمية لمجموعات العمرة، و تحفيز شركات السياحة لتقديم برامج متنوعة للعمرة لتتناسب مع مختلف الحالات الاقتصادية للمعتمرين.

وكانت النائبة أماني الشعولي، قد طالبت في الجلسات التي عقدت في أعقاب موسم الحج الماضي، بضرورة خفض الأسعار الحالية لرحلات الحج والعمرة، من أجل إتاحة أداء تلك المناسك لمختلف الفئات من المواطنين.