بالصور- أول تحرك من محافظ أسوان لحل أزمة تكدس الشاحنات المتجهة إلى معبر قسطل بمدينة أبوسمبل

أسوان – إيهاب عمران:

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، موقف سيارات النقل الثقيل بمدينة أبو سمبل السياحية، من أجل عدم تكرار ظاهرة تكدس الشاحنات المتجهة إلى معبر قسطل داخل مدينة أبوسمبل السياحية، وتأثير ذلك على حركة السياحة داخل المدينة.

واستمع المحافظ أثناء تفقده للموقف لشرح من سيد سعدى رئيس المدينة لمكونات الموقف، والذى أشار إلى أنه مقام على مساحة 68 ألف م2 منها 16 ألف م2 بلاطات خرسانية، و 40 ألف متر تربة أساس، وتم تنفيذ إنشاء أماكن انتظار المركبات والسيارات من خلال الخطة المشتركة للمحافظة بتكلفة بلغت 40 مليون جنيه، ويضم خدمات متنوعة من البوفيه ودورات المياه، ويستوعب الموقف نحو 500 سيارة، موضحاً أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان يتم التنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل تحريك المركبات والحافلات المتوجهة إلى دولة السودان الشقيق عبر منفذ قسطل البرى.