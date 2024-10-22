مصرع سيدة وإصابة شقيقها في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



لقيت سيدة مصرعها، وأصيب شقيقها، في حادث تصادم سيارتين بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي اتجاه مدينة بنها، أمام مزلقان بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قليوب التخصصي لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد مصرع سيدة وإصابة شقيقها في حادث تصادم سيارتين أمام مزلقان بمدينة قليوب، وجرى نقلهما إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية مصرع "ماجدة .ن.ع" 67 سنة، وإصابة شقيقها "جلال.ن.ع" 60 سنة، مقيمين بقرية طنان بمدينة قليوب، وجرى نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وجرى رفع أثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.