المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي :

قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه على عامل، بعد إدانته بحيازة 24 قطعة من مخدر الحشيش ولفافة أفيون بغرض الاتجار في قرية نزلة عبداللاه بمركز أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال .

تعود تفاصيل القضية رقم 15305 لسنة 2024 إلى تلقي مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منطقة وسط الصعيد، معلومات تفيد بتورط "أحمد. ع. ج"، 38 عامًا، من قرية نزلة عبداللاه، في الاتجار بالمواد المخدرة بالجملة والتجزئة.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تمكنت قوة من أفراد الإدارة السريين من ضبط المتهم، حيث تم العثور بحوزته على 24 قطعة من الحشيش ولفافة أفيون ومطواة ملوثة بآثار المخدرات، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول.

اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بغرض الاتجار، والسلاح الأبيض لتقسيم المخدرات، والمبلغ المالي كحصيلة لبيعها.