"ماتت وهي راجعة من الدرس".. والد "سما" ضحية الدهس بشبرا: "كان نفسها تبقى دكتورة"- صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حالة من الحزن سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مصرع الطالبة سما شريف، ضحية الدهس أسفل عجلات أتوبيس أثناء عودتها من حصة درس خصوصي تتلقاها في شبرا الخيمة.

وتعيش أسرة الطالبة حالة صعبة بعد وفاة ابنتهم الكبرى على شقيقتين، حيث دهسها أتوبيس وفر هاربا ولم يتمكن المارة من إسعافها ولقيت مصرعها في الحال.

"بنتي كان نفسها تبقى دكتورة.. وراحت في غمضة عين".. هكذا بدأ والد الضحية حديثه لمصراوي، مشيرًا إلى أن ابنته طالبة في الصف الثاني الثانوي، وتفاجأ يوم الأربعاء الماضي بخبر دهسها من أتوبيس ومصرعها، قائلا "بنتي اتقتلت بسبب الرعونة والإهمال وعايز حقها".

وأضاف والد الطالبة، أن الحادث وقع أثناء وقوف ابنته على الرصيف عقب انتهائها من الدرس بمنطقة الشارع الجديد أمام قصر ثقافة بهتيم بشبرا الخيمة، مؤكدا أن كل الشهود أكدوا أنها كانت منتظرة ولم تكن تعبر الطريق، قائلا: "عايز حق بنتي والقصاص من السائق".

وتلقت مديرية أمن القليوبية بلاغا، بوقوع حادث تصادم ومتوفاة على الطريق بالشارع الجديد بمنطقة بهتيم دائرة القسم.

انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق الشارع الجديد بمنطقة بهتيم دائرة القسم، فوجئ قائدها بعبور "سما. ش"، طالبة بالصف الثاني الثانوي أمامه ولم يتمكن من مفاداتها واصطدم بها، ما أدى لوفاته.

وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.