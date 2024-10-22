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7 مصابين في انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

12:37 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

انقلاب سيارة ربع نقل

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الشرقية- مصراوي:

أصيب 7 أشخاص اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب سيارة ربع نقل على طريق منيا القمح اتجاه الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة منيا القمح، يفيد باستقبال مستشفى منيا القمح 7 مصابين جراء انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم من منيا القمح إلى الزقازيق أمام قرية الجديدة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح، وخرجوا بعد تعافيهم، وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أخطرت الجهات المعنية وتم رفع آثار الحادث.

انقلاب سيارة ربع نقل الشرقية مركز شرطة منيا القمح
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