بالصورـ ضبط 2.5 طن سكر ناقص الوزن و400 قطعة كيك منتهية الصلاحية في حملة بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

شنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، بقيادة وكيل الوزارة خالد محمد أحمد، حملات مكثفة بالتنسيق مع إدارات التموين بالمراكز المختلفة، استهدفت الحملات المخابز البلدية والسياحية والمخابز الإفرنجية والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي.

وقال وكيل وزارة التموين بأسيوط، أسفرت الحملات عن تحرير 322 مخالفة تموينية في كافة مراكز ومدن المحافظة، تضمنت المخالفات 50 محضرًا في مجال الأسواق، منها ضبط 2.5 طن سكر تمويني ناقص الوزن بمركز أبوتيج، و400 قطعة كيك منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير 3 محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر، و6 محاضر لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية للمخابز البلدية، و4 محاضر لاستخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، بالإضافة إلى محاضر لبيع أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر المحدد، ومحضر غلق مشروع جمعيتي، ومحضرين لعدم الاحتفاظ بسجل 21 بترول لمحطات الوقود، و24 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار في المحلات والمقاهي والمطاعم، و5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، في مجال المخابز البلدية، تم تحرير 272 محضرًا، كما تم غلق مخبز لمدة شهر لإنتاجه خبزًا بلديًا ناقص الوزن بأكثر من 20 جرامًا في الرغيف الواحد.

وطالب اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، باستمرار وتكثيف الحملات المفاجئة على الأسواق لمحاربة كافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، وردع كافة الممارسات التي تضر بالمستهلكين وحقوق الدولة. كما أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على الأرقام (2135858/ 088)، (2135727/ 088)، و(2135670/ 088)، أو إرسال الصور والشكاوى عبر برنامجي واتس آب وتليجرام على مدار 24 ساعة على الرقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.