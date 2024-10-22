بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن المهندس كامل تويج، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن زيادة الرقعة الزراعية ببورسعيد إلى 160 ألف فدان، بعد انضمام منطقة شمال الحسينية للمحافظة بالقرار الجمهوري رقم 177 لسنة 2024.

وأشار، خلال زيارته للمنطقة ولقاءه عدد من المزارعين، إلى أنها تضم أكثر من 22 ألف فدان، وتضم أجود وأخصب الأراضي والتي ستكون إضافة كبيرة للقطاع الزراعي ببورسعيد.

وتضمنت جولة مدير الزراعة المرور على الزراعات الشتوية مثل: البنجر والبرسيم، والتي كان من الملاحظ زراعته بمساحات كبيرة، وتبين وجود ثروة حيوانية تعادل 10 آلاف رأس ماشية حلاب وتسيمن.