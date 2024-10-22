رياضة جنوب سيناء تعلن بدء التسجيل في أولمبياد المحافظات الحدودية

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، عن بدء التسجيل في اولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الخامسة، والتي ستقام بمحافظة شمال سيناء.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الخامسة تتضمن ألعاب "كرة قدم الخماسية، كرة اليد، كرة السلة، كرة طائرة، كرة طائرة شاطئية، ألعاب القوى 100 متر عدو، 800 متر جري، وثب طويل، تنس طاولة، كاراتيه كاتا، كوميتي، كرة سرعة، سباحة 50 متر حرة، و50 متر ظهر، شطرنج للبنين والبنات.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن تتضمن أيضا ألعاب كرة قدم خماسية شاطئي بنين فقط، وكرة طائرة جلوس، وتنس طاولة لذوي الهمم.

وأكد أن الاشتراك متاح للمرحلة العمرية من 16 حتى 23 عاما، وعلى من يرغب في التسجيل التوجه إلى أقرب مركز شباب ونادي رياضي للتسجيل والاشتراك، كما يمكن أن يشترك من خلال ديوان عام المديرية.