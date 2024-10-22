ظاهرة فريدة من نوعها.. الشمس تُعانق وجه رمسيس الثاني في أبوسمبل (صور وفيديو)

أسوان- إيهاب عمران:

توجهت أنظار العالم، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان، وذلك لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها وهي تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير في أسوان.

وحرص العديد من السائحين الأجانب والعرب والمصريين، على الحضور لمشاهدة هذه الظاهرة التي تأتي مرتين كل عام، لمشاهدة لحظة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني.

كما شارك في الاحتفالية التي حضرها من السائحين نحو 9 فرق للفنون الشعبية، لتقديم استعراضتها في صحن معبد أبوسمبل خلال الظاهرة.

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من جانبه، قال الأثري أحمد عبد الظاهر مدير آثار أسوان، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات بالتعاون مع محافظة أسوان، وذلك لخروج الاحتفالية في أبهى صورها، بالإضافة إلى تسهيل عمليات دخول السائحين لمشاهدة الظاهرة.

وأضاف مدير آثار أبو سمبل، أن تعامد الشمس ظاهرة فريدة من نوعها، إذ يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان، نظرا لأنها جسدت التقدم العلمي الذي توصل له القدماء المصريين، خاصة علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمباني العريقة التي شيدوها في كل مكان.

وأكد أن هذه الظاهرة تحدث مرتين خلال العام الأولى يوم 22 أكتوبر، والثانية يوم 22 فبراير، إذ تحدث الظاهرة من خلال تعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني وتماثيل الآلهة "أمون ورع حور" لتخترق أشعة الشمس الذهبية صالات معبد رمسيس الثاني داخل قدس الأقداس.