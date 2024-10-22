آلاف السائحين يُشاهدون تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل- صور

أسوان- إيهاب عمران:

شهدت مدينة أبو سمبل السياحية جنوب محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، حدوث ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، بحضور آلاف السائحين من مختلف أنحاء العالم، ومشاركة اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

واخترقت أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة 60 مترًا حتى قدس الأقداس، إذ استمرت لمدة 20 دقيقة.

من جانبه، قال الأثري أحمد عبد الظاهر مدير آثار أسوان، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات بالتعاون مع محافظة أسوان، وذلك لخروج الاحتفالية في أبهى صورها، بالإضافة إلى تسهيل عمليات دخول السائحين لمشاهدة الظاهرة.

وأضاف مدير آثار أبو سمبل، أن تعامد الشمس ظاهرة فريدة من نوعها، إذ يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان، نظرا لأنها جسدت التقدم العلمي الذي توصل له القدماء المصريين، خاصة علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمباني العريقة التي شيدوها في كل مكان.

وأكد أن هذه الظاهرة تحدث مرتين خلال العام الأولى يوم 22 أكتوبر، والثانية يوم 22 فبراير، إذ تحدث الظاهرة من خلال تعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني وتماثيل الآلهة "أمون ورع حور" لتخترق أشعة الشمس الذهبية صالات معبد رمسيس الثاني داخل قدس الأقداس.