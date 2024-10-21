بعد إصابة طلاب قفزوا من الطابق الأول.. استبعاد مدير ووكيل مدرسة في الشرقية

الشرقية - مصراوي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، تحت قيادة المهندس علي عبد الرؤوف أحمد، وكيل أول الوزارة، عن استبعاد مدير ووكيل مدرسة النساجون الشرقيون بالإبراهيمية، نتيجة إهمالهما في تطبيق قواعد العمل، مما أدى إلى إصابة بعض التلاميذ.

وأوضح المهندس علي عبد الرؤوف، في بيان رسمي، أن مدير إدارة الإبراهيمية التعليمية أبلغ المديرية بأن معلم الحصة السابعة تأخر في مغادرة المدرسة، مما تسبب في تأخر التلاميذ في النزول من الطابق الخامس بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه عند وصولهم إلى بوابة الدور الأرضي، وجدوا أن البوابة مغلقة. وفي تلك الأثناء، تسلل ثلاثة تلاميذ إلى الطابق الأول وقفزوا من أعلى شرفة سلم المدرسة، مما أسفر عن إصابتهم بكدمات بسيطة.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم نقل التلاميذ بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الإبراهيمية المركزي، حيث خضعوا للكشف الطبي والفحوصات، وتبين من خلال الأطباء أنهم أصيبوا بكدمات بسيطة دون كسور أو جروح. وقد غادروا المستشفى برفقة ذويهم بعد تلقي العلاج.

وفي سياق متصل، أكد وكيل الوزارة أنه تم اتخاذ قرار باستبعاد مدير ووكيل المدرسة وإحالتهما للشؤون القانونية، كما تم إحالة المشرف العام ومشرف الدور ومعلم الحصة السابعة إلى الشؤون القانونية لمخالفتهم التعليمات ومغادرتهم المدرسة قبل التأكد من انصراف جميع التلاميذ.