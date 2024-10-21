على تروسيكل.. عروس بلا عريس تثير الجدل في شوارع الغربية

الغريية - مروة شاهين:

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية حادثة لافتة، حيث ظهرت فتاة بفستان عروس ومكياج كامل، تستقل مركبة تروسيكل، تطوف بها شوارع المدينة.

هذا التصرف أثار جدلاً واسعًا وحالة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا على فيسبوك.

الفتاة، التي تُدعى أماني محمود وتبلغ من العمر 23 عامًا، وتقيم في قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات، قالت إن الفكرة راودتها وأصدقاء لها أثناء جلوسهم في أحد الكافيهات. وأشارت إلى أن الفكرة نالت استحسان الأهالي.