ضبط عاطل بحوزته “الآيس” وسلاح ناري في أسيوط.. والمحكمة تعاقبه بالسجن المشدد 6 سنوات

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على عاطل بتهمة الاتجار في مادة "الآيس" المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة في قرية الزاوية بمركز أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال .

تعود وقائع القضية رقم 15155 لسنة 2024 إلى تلقي معلومات من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منطقة أسيوط تفيد بقيام "حسن. أ. س"، 23 عامًا، بالاتجار في المواد المخدرة بالجملة والقطاعي، وترويجها على عملائه في مركز أسيوط، مستخدمًا مسكنه لإخفاء تلك المواد.

بعد تقنين الإجراءات، قاد مفتشا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قوة من أفراد الإدارة السريين لاستهداف المتهم في مسكنه، وتمكنت القوة من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري محلي الصنع وذخيرة، بالإضافة إلى كمية من مادة "الآيس" المخدرة، وميزان حساس، ومبلغ مالي.

اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي من متحصلات بيع المخدرات.