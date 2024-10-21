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مقتل مزارع وإصابة 3 آخرين في مشاجرة مسلحة شمالي قنا

09:18 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

مشاجرة بالأسلحه النارية

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قنا_عبدالرحمن القرشي:

لقي مزارع مقتله وأصيب 3 آخرون، اليوم الإثنين، بطلقات نارية إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الفاوية التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد مصرع نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الفاوية في مركز دشنا.

على الفور، انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع مقتل مزارع وإصابة 3 آخرين في نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الفاوية في مركز دشنا.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

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