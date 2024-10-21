تحرك رسمي سريع لإصلاح كسر خط صرف رئيسي في دهب (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

دفعت الوحدة المحلية بمدينة دهب فريقًا من الفنيين لإصلاح كسر مفاجئ في أحد خطوط الصرف الصحي.

وأكد اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين، أن الكسر وقع في خط الصرف الصحي بمنطقة حي مبارك، وتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتوفير المعدات اللازمة فور تلقي البلاغ.

وأشار إلى أنه يتابع عملية الإصلاح لضمان توصيل مسارات الخطوط بشكل صحيح وعزلها عن خطوط الكهرباء والتليفونات.

وأوضح رئيس المدينة في تصريحاته اليوم، أن هناك تأكيدًا على تنفيذ الأعمال بدقة وجودة عالية لتفادي تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلاً.