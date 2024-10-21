وداعًا ملك النص.. موعد جنازة وعزاء الكابتن شحتة الإسكندراني

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن نادي الاتحاد السكندري عن موعد جنازة وعزاء الكابتن شحتة الإسكندراني، نجم الجيل الذهبي للنادي ومنتخب مصر، الذي وافته المنية اليوم الإثنين عن عمر يناهز 80 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

تُقام صلاة الجنازة غدًا الثلاثاء في جامع المواساة بعد صلاة الظهر، والعزاء ليلاً بدار المناسبات بالمنارة.

وُلد شحتة الإسكندراني، واسمه الحقيقي شحاتة عبد الرحيم، في 24 يوليو 1944، ويُعتبر أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية.

بدأ مسيرته الكروية في فرق الناشئين بنادي الاتحاد السكندري عام 1960، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 1962.

خلال مسيرته مع الاتحاد، حقق العديد من الإنجازات، منها الفوز بكأس مصر مرتين في عامي 1973 و1976؛ كما انضم إلى صفوف منتخب مصر عام 1964 واستمر في اللعب حتى عام 1974، مشاركًا في عدة بطولات دولية وحقق المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات.

كان شحتة يُعرف بلقب "ملك النص" تقديرًا لمهاراته الفائقة في مركز خط الوسط، حيث كان يتميز بقدرته على التحكم في إيقاع اللعب وتمريراته الدقيقة.

اعتزل اللعب في أواخر السبعينيات، لكنه استمر في خدمة كرة القدم من خلال العمل كمدرب ومحلل رياضي، وقدم إسهامات كبيرة في تطوير الناشئين بنادي الاتحاد السكندري.

رحم الله الكابتن شحتة الإسكندراني، ملك النص، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.