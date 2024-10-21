هنا أسر المصريون لويس التاسع.. سفير الاتحاد الأوروبي وزوجته يزوران دار بن لقمان في المنصورة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

رافق اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، السفير كريستيان برغر، سفير الاتحاد الأوروبي، وزوجته مارينا برغر، في زيارة إلى دار ابن لقمان بمدينة المنصورة، المعروفة بمكان أسر الملك الفرنسي لويس التاسع خلال الحملة الصليبية على مصر.

جاءت الزيارة ضمن جولة للسفير الأوروبي في المحافظة، بهدف متابعة المشروعات الممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لتنقية مياه مصرف كيتشنر، الممتد بطول 67 كيلومترًا بين محافظات الدقهلية، الغربية، وكفر الشيخ، بتكلفة إجمالية تبلغ 87 مليون يورو.

أعرب السفير وزوجته عن اهتمامهما بزيارة دار ابن لقمان باعتبارها موقعًا تاريخيًا بارزًا.

من جانبه، أكد المحافظ مرزوق على أن هذه الدار تحمل قيمة تاريخية عميقة لأبناء الدقهلية، حيث ترمز إلى تضحيات الأجداد في التصدي للحملة الفرنسية والانتصار عليها.

وأشار المحافظ إلى أن زيارة السفير تعكس متانة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتؤكد التعاون المشترك في العديد من المجالات، لا سيما تلك المتعلقة بالبيئة.

وأعرب السفير برغر عن سعادته بهذه الزيارة قائلاً: "شرفت بزيارة دار ابن لقمان لما تحمله من تاريخ مشرف وبطولات سمعت عنها كثيرًا، وكنت حريصًا على زيارتها خلال جولتي في الدقهلية".

وأضاف: "قرأت كثيرًا عن تاريخ المنصورة وشعبها، وسعيد بزيارتي الأولى لهذه المدينة. أبعث بتحياتي لشعب الدقهلية العظيم".