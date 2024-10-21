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للمرة الثانية.. إزالة معرض سيارات مخالف على أرض زراعية في الدقهلية (صور)

07:08 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    إزالة معرض سيارات مخالف على أرض زراعية في الدقهلية
  • عرض 18 صورة
    إزالة معرض سيارات مخالف على أرض زراعية في الدقهلية
  • عرض 18 صورة
    إزالة معرض سيارات مخالف على أرض زراعية في الدقهلية
  • عرض 18 صورة
    إزالة معرض سيارات مخالف على أرض زراعية في الدقهلية
  • عرض 18 صورة
    إزالة معرض سيارات مخالف على أرض زراعية في الدقهلية
  • عرض 18 صورة
    إزالة معرض سيارات مخالف على أرض زراعية في الدقهلية
  • عرض 18 صورة
    إزالة معرض سيارات مخالف على أرض زراعية في الدقهلية
  • عرض 18 صورة
    إزالة معرض سيارات مخالف على أرض زراعية في الدقهلية
  • عرض 18 صورة
    إزالة معرض سيارات مخالف على أرض زراعية في الدقهلية
  • عرض 18 صورة
    إزالة معرض سيارات مخالف على أرض زراعية في الدقهلية
  • عرض 18 صورة
    إزالة معرض سيارات مخالف على أرض زراعية في الدقهلية
  • عرض 18 صورة
    إزالة معرض سيارات مخالف على أرض زراعية في الدقهلية
  • عرض 18 صورة
    إزالة معرض سيارات مخالف على أرض زراعية في الدقهلية
  • عرض 18 صورة
    إزالة معرض سيارات مخالف على أرض زراعية في الدقهلية
  • عرض 18 صورة
    إزالة معرض سيارات مخالف على أرض زراعية في الدقهلية
  • عرض 18 صورة
    إزالة معرض سيارات مخالف على أرض زراعية في الدقهلية
  • عرض 18 صورة
    إزالة معرض سيارات مخالف على أرض زراعية في الدقهلية
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الدقهلية - رامي محمود:

قاد الدكتور عماد عبدالله، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة معرض سيارات أُقيم على أرض زراعية بشكل غير قانوني للمرة الثانية، وذلك على طريق طلخا-نبروه بنطاق مركز طلخا، بعد إزالته سابقًا وقيام المخالف بإعادة إنشائه مرة أخرى.

شارك في الحملة كل من محمد حمص، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، والمهندس خالد جلال، مدير الحملة الميكانيكية، والسيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة طلخا، وإبراهيم شبكة، رئيس مركز ومدينة نبروه.

أصدر مرزوق تعليماته بإزالة المعرض بالكامل ورفع الأنقاض باستخدام معدات المحافظة، وتحميل التكاليف على نفقة المخالف، مع إعادة الأرض إلى وضعها الطبيعي وزراعتها مجددًا.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالف بسبب تكرار التعدي وعدم احترام هيبة الدولة، مشيرًا إلى أهمية حماية الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية.

كما وجه بضرورة التصدي بقوة لكل من يحاول تبوير الأراضي أو البناء عليها.

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