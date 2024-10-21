إحالة إدارة مدرسة ابتدائية فى قنا للتحقيق

قنا - عبدالرحمن القرشي :

قرر الدكتور محمد السيد وكيل السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إحالة مدرسة نجع معين الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة قفط التعليمية (طاقم الإدارة: مدير المدرسة والناظر والوكلاء)، إلى التحقيق لتأخر إعلان الجداول وقوائم الفصول وفق آخر تحديث ، وكذلك لانخفاض مستوى نظافة الفصول والطرقات والفناء .

يأتي هذا ذلك في سياق المتابعات الميدانية الدورية والمفاجئة التي يجريها مدير تعليم قنا لمراجعة التزام المعلمين وانضباط العملية التعليمية بالمدارس بحسب تكليفات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

وشدد السيد، على عدم تجاوز الكثافة المحددة و حصر الغياب بدقة و انتظام الجدول وتفعيل الأنشطة الطلابية لخلق بيئة تعليمية مناسبة، كما استفسر من الطلاب عن عدم وجود أي شكاوى تتعلق بنقص أعضاء هيئة التدريس أو استلام الكتب .

في السياق نفسه، أشاد مدير تعليم قنا، بانتظام طالبات قفط الثانوية بنات في الحضور وإتمام التدريبات والمراجعات المطلوبة منهن، وحثهن على استثمار الوقت واستخدام التكنولوجيا بصورة إيجابية وعدم الانسياق وراء السوشيال الميديا والوعي بحروب الجيل الخامس، كما أثنى على مستوى نظافة الفصول و قاعات رياض الأطفال بقفط الرسمية لغات وإخلاص المعلمات في عملهن.