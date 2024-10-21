"أيادي مصر" و"تكافؤ الفرص" بالأقصر تنظمان برنامجا لتدريب وتأهيل الشباب -صور

الأقصر - محمد محروس:

نظمت وحدتى منصة "أيادي مصر" و"تكافؤ الفرص"، ثالث برامجهما التدريبية بعنوان "التسويق الإلكتروني"، وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر، في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر.

يأتي ذلك على هامش ملتقى التوظيف بالأقصر والذي عقد خلال الأيام الماضية لتوفير ١٠٠٠ فرصة تدريبية لشباب المحافظة، و في إطار خطة منصة أيادي مصر برئاسة نجوي علي النوبي، و وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر برئاسة نورا احمد عثمان لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة شباب المحافظة ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وحاضرت بالتدريب ريهام رضوان – مدير التسويق الالكتروني، وتم مناقشة بعض العناصر الأساسية للدورة ومنها إنشاء وإدارة الحملات الإعلانية على فيسبوك، إنستجرام، ويوتيوب، وكتابة محتوى جذاب موجه لجمهورك المستهدف، وكيفية إنشاء تصميم احترافي باستخدام كانفا، والتحليل باستخدام أدوات المتابعة لضمان أفضل النتائج، والإعلان الممول وكيفية استهداف الجمهور بشكل فعال، وكأساسيات تحسين محركات البحث (SEO) للسوشيال ميديا.