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موهبة استثنائية في الزقازيق.. "جنى منصور" طالبة تغني وتأسر القلوب -فيديو وصور

02:37 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
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    جنى منصور
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    جنى منصور
  • عرض 4 صورة
    جنى منصور
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الشرقية - مصراوي:

تحتضن مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية موهبة فنية مميزة، تشدو بأصوات عمالقة زمن الفن الجميل مثال عبد الوهاب، شادية ووردة وغيرهم من الأصوات المحفورة داخل وجدان المصريين، تملك حنجرة قوية وصوت ساحر عذب يأسر القلوب كلما تغنت بالألحان والكلمات الجميلة.

التقى "مصراوي" الطفلة "جنى منصور"، ابنة مدينة الزقازيق البالغة من العمر 14 عاما وتدرس بالصف الأول الثانوي، وأوضحت أنها ورثت الصوت الجميل من والدتها وكانت محبة لأغاني الزمن الجميل، مضيفة:"استلمت الراية من ماما، صوتها جميل لكن ما بتغنيش وبتشجعني أغني لمطربي الزمن الجميل مثلما كانت تفعل".

وتابعت جنى: "كنا حريصين أنا وماما نحافظ على الفن الجميل، لذا كنت دائمة الاستماع إلى أغاني أم كلثوم، وردة وفيروز وألحان موسيقار الأجيال عبد الوهاب وكلمات المؤلفين الجميلة، مستثمرة موهبتي وقوة صوتي وتمكن أدائي".

وأضافت "جنى"، أنها طالبة بالثانوية العامة تجد وقتا للمذاكرة والتدريب الدائم في مجال الغناء والموسيقى لتوازن بينهما، لافتة إلى أنها تجتهد في الدراسة لرغبتها في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، كما تجتهد في التمرين على الموسيقى والغناء لرغبتها الكامنة في أن تكون مطربة يذيع صيتها.

لم تكتف جنى بالغناء لعمالقة الزمن الجميل بل واكبت العصر فغنت لشيرين، أصالة وأنغام و المطربين الحاليين، وأكدت أنها في حالة تواجد ومران دائم لاستثمار موهبتها وتطويرها، مختتمة: "اتمنى يكون لي مكانة كبيرة في عالم الطرب الجميل فأنا استحق".

جنى منصور الشرقية الزقازيق
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