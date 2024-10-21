حادث مأساوي.. مصرع 3 صيادين مصريين وإصابة 4 آخرين في ليبيا (الأسماء والتفاصيل)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن أحمد نصار نقيب عام الصيادين المصريين، اليوم الاثنين، مصرع 3 صيادين من أبناء محافظة كفرالشيخ في مدينة الخمس الليبية نتيجة حادث انفجار في موتور قارب صيد يعملون عليه.

وأكد نقيب عام الصيادين المصريين، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الحادث أصيب فيه 4 أشخاص أيضًا جرى نقلهم إلى مستشفى طرابلس لتلقيهم العلاج اللازم فيه.

وكشف عن الصيادين المتوفين هم: علي إبراهيم علي إسماعيل درويش، ومندور مندور محمد محمد عباسي، ومرسي طه ضفدع، واثنين منهم يقيمان في قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس والثالث يقيم بقرية معدية رشيد التابعة لنفس المركز.

وقال نصار إن الصياد المتوفى الأول متزوج ولديه 3 أبناء ولد وبنتين، والثاني لديه 4 بنات، والثالث لديه ولد وبنت.