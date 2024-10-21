جنوب سيناء تطلق قوافل "حياة كريمة" لتنمية النشء -صور

جنوب سيناء - رضا السيد :

أطلقت محافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، قوافل "حياة كريمة" لتنمية النشء بقرية الوادي بمدينة طور سيناء، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه جرى تنظيم القوافل بمشاركة 350 طليعًا، وتتضمن الفعاليات مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والتدريبية، بهدف تطوير مهارات الشباب، وتعزيز وعيهم الاجتماعي لدعم التنمية المستدامة بالمنطقة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب في تصريح اليوم، أن القوافل تسعى إلى تحقيق رؤية الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وتعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة ودعم المجتمعات المحلية في مناطق جنوب سيناء.

وأكد أن مديرية الشباب والرياضة تحرص على تقديم كل ما هو في صالح تنمية وعي الشباب، مشيرا إلى أنه جرى إطلاق مؤتمر للتوعية بمخاطر الإدمان بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء، ووزارة التعليم العالي، ومعهد إعداد القادة.

ولفت إلى أن المؤتمر تضمن مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي بدأت بمحاضرات توعوية قدمها متخصصون في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان، كما جرى مناقشة أسباب الإدمان وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، مما ساعد الحضور على فهم المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية تهدف إلى تعزيز المهارات الحياتية لدى الشباب، وكيفية التعامل مع الضغوط النفسية.