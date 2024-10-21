الشرقية تنظم ورشة عمل لإعداد كوادر داخل مؤسسات المجتمع المدني

الشرقية - مصراوي:

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن حقوق الإنسان تُعد من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها وهى مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونها أو كونه إنسان كما إنها غير قابلة للتجزئة سواء أكانت حقوقاً مدنية أو سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية أو ثقافية، فهي جميعاً حقوق متأصلة في كرامة كل كائن إنساني تساعده على ممارسة كافة حقوقه.

من جانبه أوضح محمد فوزي مدير وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام، قيام الوحدة بتنفيذ ورشة عمل تأهيلية بالإشتراك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفترة من 20 أكتوبر الجاري وحتى 22 من ذات الشهر بالتنسيق مع عدد 25 من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني.

وأوضح أنها تهدف إلى إعداد كوادر من تلك المؤسسات لتكون قادرة على تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كذلك التعزيز والارتقاء بحقوق الإنسان وذلك في إطار المساواة وتكافؤ الفرص بالإضافة إلى النهوض بجميع الحقوق في الدولة المصرية من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.