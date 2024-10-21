ضبط 46 طن أعلاف مجهولة المصدر بالشرقية

الشرقية - مصراوي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، حملة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة، أسفرت عن ضبط 46 طن و700 كجم أعلاف غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها مجهولة المصدر داخل مدشة أعلاف ومخزن تابع للمدشة.

كما جرى ضبط 18 طن و500 كجم أرز معبأ مجهول المصدر وغير مصحوب بمستندات دالة على مصدرها، وضبط 2325 كجم دقيق بإجمالي كمية قدرها 2 طن و325 كجم دقيق مجهول المصدر، وضبط 36 جركن مبيدات زراعية منتهية الصلاحية تم ضبطها داخل شركة مبيدات زراعية.

يأتي ذلك بتكليف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بالقوانين.