رحلة تثقيفية لزيادة وعي طلاب المدارس في الشرقية وتعريفهم بعظمة آثار بلادهم

الشرقية - مصراوي:

دعا المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إلى ضرورة رفع الوعي الأثري لدى طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية المختلفة لتعريفهم بعظمة آثار بلادهم والتي تُساهم في ترسيخ الهوية الثقافية لدى أبنائنا الطلاب والطالبات، وزيادة معرفتهم وإرتباطهم بتراثها وتخريج جيل واعٍ قادر على المساهمة في بناء الوطن.

ومن جانبها أشارت الدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضاري بالديوان العام، إلى بدء فعاليات برنامج " تراثنا نحميه و نحييه " لتنمية الوعي الأثري للعام الثالث على التوالى لطلاب المدارس بالمراحل المختلفة بمدارس المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومفتشي آثار منطقة تل بسطا.

وجرى تنظيم ندوة تثقيفية وتعليمية إلى منطقة آثار تل بسطا للاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وذلك لدعم وترسيخ قيم الإنتماء والولاء والفخر بالوطن، وبدأت فعاليات البرنامج بمدرسة الثانوية العسكرية بمدينة الزقازيق وبلغ عدد الطلاب الحاضرين 300 طالب.

وأعرب طلاب المدرسة عن سعادتهم بهذا البرنامج والذي يهدف إلى توعيتهم بأهمية هذه المواقع الآثرية واطلاعهم على جهود الترميم والتأهيل المعماري التى تتم للحفاظ على الآثار.

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري أن الهدف من تنفيذ البرامج التوعوية زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التعرف على الحضارات وخاصة الحضارة المصرية وإثراء مفهوم التراث باعتباره أهم المقومات المعرفية.